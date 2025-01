German-Pellets-Chef gesteht Insolvenzverschleppung

Schwerin (dpa) - Nach fast zweijähriger Dauer neigt sich der Mammutprozess um die Insolvenz des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets seinem Ende entgegen. Der angeklagte frühere Geschäftsführer räumte in der Verhandlung am Donnerstag vor dem Landgericht in Schwerin einen Teil der Vorwürfe ein. «Der Anklagepunkt der Insolvenzverschleppung ist zutreffend», ließ er in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung mitteilen. Dass neue Anleger dadurch Geld verlieren, habe er billigend in Kauf genommen.