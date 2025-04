Im Prozess um German-Pellets-Pleite Ende in Sicht

Schwerin (dpa) - Im Mammutprozess um die Insolvenz und den Anlagenbetrug des Wismarer Holzverarbeiters German Pellets zeichnet sich für den angeklagten früheren Geschäftsführer eine Bewährungsstrafe ab. In ihren Plädoyers vor dem Landgericht in Schwerin verwiesen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung auf die zu Jahresbeginn erfolgte Verständigung aller Prozessbeteiligten. Für ein Geständnis war dem 68-Jährigen eine Haftstrafe zwischen einem Jahr und neun Monaten und zwei Jahren in Aussicht gestellt worden, ausgesetzt zur Bewährung. Die Anklagevertretung sprach sich für zwei Jahre aus, die Verteidigung verzichtete auf einen konkreten Antrag.