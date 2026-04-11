Brände

Geschätzt 500.000 Euro Schaden bei Brand eines Holzhauses

Im Dachgeschoss eines Holzhauses bricht ein Brand aus, verletzt wird niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Die Ursache für den Brand wird ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Ursache für den Brand wird ermittelt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Beim Brand eines Holzhauses im Kreis Waldeck-Frankenberg ist ein Schaden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. 

Demnach habe sich das Feuer am Freitagabend im Dachgeschoss entwickelt und von dort auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Andere Bereiche des Hauses hätten nicht gebrannt. 

Zum Zeitpunkt des Feuers waren laut Polizei keine Personen in dem Gebäude. Die Brandursache ist bislang unklar - die Kriminalpolizei ermittelt.

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