Geschätzt 500.000 Euro Schaden bei Brand eines Holzhauses
Im Dachgeschoss eines Holzhauses bricht ein Brand aus, verletzt wird niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.
Kassel (dpa/lhe) - Beim Brand eines Holzhauses im Kreis Waldeck-Frankenberg ist ein Schaden von schätzungsweise 500.000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit.
Demnach habe sich das Feuer am Freitagabend im Dachgeschoss entwickelt und von dort auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Andere Bereiche des Hauses hätten nicht gebrannt.
Zum Zeitpunkt des Feuers waren laut Polizei keine Personen in dem Gebäude. Die Brandursache ist bislang unklar - die Kriminalpolizei ermittelt.