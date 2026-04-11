Brände

Halbe Million Euro Schaden bei Feuer in Holzhaus

In der Nacht wird die Feuerwehr zu einem brennenden Holzhaus gerufen. Niemand ist verletzt, aber der Schaden ist groß.

Die Feuerwehr muss in der Nacht einen Hausbrand löschen. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Feuerwehr muss in der Nacht einen Hausbrand löschen. (Symbolbild)

Edertal (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Holzhaus in Edertal (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat für einen enormen Schaden gesorgt. Dieser wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Das Dachgeschoss und der Dachstuhl des Hauses waren aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Verletzte gab es bei dem Brand in der Nacht zum Samstag nicht.

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