Halbe Million Euro Schaden bei Feuer in Holzhaus
In der Nacht wird die Feuerwehr zu einem brennenden Holzhaus gerufen. Niemand ist verletzt, aber der Schaden ist groß.
Edertal (dpa/lhe) - Ein Brand in einem Holzhaus in Edertal (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat für einen enormen Schaden gesorgt. Dieser wird derzeit auf rund 500.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Das Dachgeschoss und der Dachstuhl des Hauses waren aus noch unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Verletzte gab es bei dem Brand in der Nacht zum Samstag nicht.