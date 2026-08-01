Feuer

Geschätzter Millionenschaden nach Brand in Industriegebiet

Brandalarm im Industriegebiet: 130 Feuerwehrleute kämpfen in Bad Säckingen gegen Flammen und Chemikalien.

130 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut waren in der Nacht im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
130 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut waren in der Nacht im Einsatz. (Symbolbild)

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Ein Brand hat ein Gebäude eines Textilbetriebs im Industriegebiet von Bad Säckingen (Landkreis Waldshut) zerstört. Wie die Polizei mitteilte, entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein Schaden von mindestens etwa fünf Millionen Euro.

Als die Einsatzkräfte in der Nacht eintrafen, stand das Gebäude demnach bereits in Flammen. Es sei abgebrannt. Menschen seien nicht mehr in dem Gebäude gewesen.

Obwohl bei dem Feuer auch Chemikalien freigesetzt wurden, bestand nach Angaben der Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Bis zu 130 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Waldshut waren im Einsatz. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

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