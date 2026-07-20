Geschlagen und gebissen: Angriffe gegen Zugbegleiter
In Wolfhagen wird ein Zugbegleiter nach dem Aussteigen aus einem Bus geschlagen. In einem Regionalexpress wird ein anderer Bahnmitarbeiter gebissen. Die Polizei leitet Strafverfahren ein.
Wolfhagen/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - In den vergangenen Tagen ist es in Hessen gleich zu mehreren Angriffen auf Zugbegleiter gekommen. In Wolfhagen schlug ein 27-jähriger Mann einen Zugbegleiter ins Gesicht - in einem Regionalexpress zwischen Bebra und Bad Hersfeld wurde ein Zugbegleiter gebissen und gekratzt, wie die Bundespolizei mitteilte.
Demnach habe der 27-Jährige den Zugbegleiter in Wolfhagen geschlagen, als dieser gerade aus einem Bus ausgestiegen sei. Nach Angaben der Polizei habe der 22-jährige Zugbegleiter dem Täter im Juni eine Fahrpreisnacherhebung aufgrund des Fahrens ohne gültiges Ticket ausgestellt. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Gegen den 27-jährigen Täter sei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.
Weiterer Angriff in Regionalexpress
Ebenfalls handgreiflich gegenüber einem Zugbegleiter wurde nach Angaben der Polizei ein 29-jähriger Mann in einem Regionalexpress zwischen Bebra und Bad Hersfeld. Nachdem der Fahrgast bei der Fahrscheinkontrolle am Samstagnachmittag nur einen Screenshot vorweisen konnte, wollte der 32-jährige Bahnmitarbeiter ihn am Verlassen des Zuges hindern. Daraufhin habe der 29-Jährige den Zugbegleiter gekratzt und gebissen.
Der Zugbegleiter erstattete Strafanzeige und ließ sich im Anschluss in einem Krankenhaus behandeln. Dank seiner Personenbeschreibung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nach eigenen Angaben noch am Abend am Bahnhof Bad Hersfeld ausfindig machen. Gegen ihn wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.