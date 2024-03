Gesprengter Geldautomat: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Kelkheim (dpa/lhe) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) und die Polizei am Samstag mitteilten, fanden die Ermittler am Freitag erst das Fluchtauto der Täter und nahmen am Abend den 34-Jährigen fest. Ein Haftrichter am Amtsgericht in Frankfurt werde entscheiden, ob der Festgenommene in Untersuchungshaft komme. Nach einem zweiten Tatverdächtigen werde weiter gefahndet.