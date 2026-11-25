Wiesbaden (dpa/lhe) - Etwa jede dritte Frau erfährt laut Bundesamt für Familie einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Frauenhäuser und Beratungsstellen sollen ein Schutznetz für Betroffene bieten, ab 2032 ist dieses gesetzlich festgeschrieben. Doch das Ausführungsgesetz für Hessen steht in der Kritik: Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen, die Grünen-Landtagsfraktion und der Landesfrauenrat sehen Lücken.

Mit dem hessischen Gesetzentwurf zur Umsetzung des Bundesgesetzes werde «bestenfalls der Status quo erhalten», kritisierte Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Es fehle an Schutzplätzen und die Personaldecke sei zu dünn, kritisierte Kristina Nottbohm vom selben Verband.

Was steht im Bundesgesetz?

Nach dem Bundesgesetz werden von Gewalt betroffene Frauen und Kinder künftig einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Mit dem Gesetz sollen die Länder verpflichtet werden, ausreichend Schutz- und Beratungsangebote zu schaffen. Dafür erhalten sie vom Bund zwischen 2027 und 2036 insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

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Der Rechtsanspruch auf kostenlosen Schutz und Beratung soll ab 1. Januar 2032 greifen. Bislang können Betroffene von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt nur darauf hoffen, dass ihnen geholfen wird und genügend Kapazitäten, etwa in Frauenhäusern, vorhanden sind.

Was plant die Landesregierung?

Bisher wird das Frauenhilfesystem über kommunale-, Landes- und Eigenmittel der Träger finanziert. Ab 2027 wird das Land die Betriebskosten der Häuser und Beratungsstellen vollständig übernehmen, wie das Sozialministerium verkündete. Die Zuschüsse für die Betriebskosten lagen zuletzt bei zehn Millionen Euro. Ab dem kommenden Jahr werde sich die Zahlung von Land und Bund verdreifachen, erklärte Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) im September.

Nottbohm sieht einen «Kraftakt» des Landes, hier in Finanzierungsverantwortung zu gehen. Das Geld, welches jetzt vom Land auch im Landeshaushalt aufgestockt werde, kompensiere jedoch lediglich wegbrechende Mittel an anderer Stelle. Kommunen würden bereits ankündigen, sich aus der Finanzierung zurückzuziehen. Am Ende sei nicht mehr Geld im System als zuvor. Kommunal gebe es aber deutliche Unterschiede.

Während in Kassel rund acht Euro pro Einwohnerin und Einwohner für Frauenhäuser und Beratungsstellen gezahlt würden, seien es im Landkreis Offenbach gerade einmal 2,10 Euro, kritisierte Julia Herz, Sprecherin für Frauen- und Gleichstellungspolitik der Grünen-Landtagsfraktion. «Diese ungleiche Verteilung soll nun gesetzlich für weitere zwei Jahre festgeschrieben werden.»

Foto: Fabian Sommer/dpa Allein das Frauenhaus in Kassel musste nach Angaben einer Sprecherin 151 Frauen und 155 Kinder wegen akuten Platzmangels abweisen. (Symbolbild)

Allein das Frauenhaus in Kassel musste nach Angaben einer Sprecherin 151 Frauen und 155 Kinder wegen akuten Platzmangels abweisen. Es sei zentral, das bundesweit zügig fehlende Plätze geschaffen würden, sodass der Zugang zu Schutz und Unterstützung für alle Frauen und Kinder eine Perspektive sein könne, erklärte die Sprecherin.

Kritik an Gesetzentwurf

Der hessische Landesfrauenrat, der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Grünen sehen entscheidende Lücken im Gesetzentwurf. Neben fehlender Transparenz bei der Finanzierung und dem Entwicklungsplan seien die Sicherung und der Ausbau der Präventionsarbeit nicht Teil des Entwurfes, kritisierte der Landesfrauenrat.