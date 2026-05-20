Gewaltsamer Tod ohne Fremdeinwirkung – Ermittler rätseln

Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - Nach dem Fund der Leiche einer Mutter und ihres erwachsenen Sohnes in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) gibt es Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der beiden – aber keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter.

Im Laufe des Tages sollte zunächst der 41 Jahre alte Sohn obduziert werden, morgen die 61 Jahre alte Mutter, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Danach werde über die Ergebnisse berichtet.

Wie die beiden starben und was die Hintergründe des Geschehens sein könnten, sei weiter vollkommen unklar. Ob eine Waffe im Spiel war oder nicht, wollte eine Sprecherin der Polizei nicht kommentieren. Es gebe bisher keine gesicherten Erkenntnisse in dem Fall. Die beiden Toten waren am Dienstagmorgen von einer Zeugin entdeckt worden.