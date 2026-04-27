Gewinner gefunden: Knapp eine Million gehen nach Osthessen
Mit nur einer richtigen Ziffernfolge wird ein Mann aus Osthessen um 977.000 Euro reicher. Doch viele Gewinne bleiben unentdeckt – manchmal tauchen Quittungen erst Monate später auf.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Glückspilz ist gefunden: Ein bislang anonymer Spieler hat sich bei Lotto Hessen gemeldet und seinen Gewinn von knapp einer Million Euro angefordert. Es handelt sich um einen Mann mittleren Alters aus dem Landkreis Fulda, wie Lotto Hessen mitteilte.
Der Mann hatte bei der Ziehung am 18. April als einziger deutschlandweit die richtige siebenstellige Ziffernfolge im Spiel 77. Damit geht der Gewinn von 977.000 Euro in der höchsten Gewinnklasse der Zusatzlotterie allein an ihn. Nach Angaben von Lotto Hessen hatte der Mann einen Spieleinsatz von 25 Euro bezahlt. Nachdem die Original-Spielquittung bereits in der Verkaufsstelle überprüft worden sei, werde ihm in den kommenden Tagen sein Gewinn überwiesen.
Seit Jahresbeginn wurden in Hessen bereits 32 Mal sechs Richtige getippt, wie Lotto Hessen mitteilte. Obwohl im vergangenen Jahr die Rekordsumme von 511 Millionen Euro an Gewinnerinnen und Gewinner in Hessen gegangen sei, würden wöchentlich im Schnitt 14.000 Euro an Gewinnen nicht abgeholt. «Daher freuen wir uns immer, wenn anonyme Tipper möglichst rasch ausfindig gemacht werden, damit wir ihnen die Gewinnsummen überweisen können», sagte Pressesprecherin Sabine Tonscheidt.
Rund ein halbes Jahr habe es im vergangenen Jahr gedauert, einen Gewinner von 15,3 Millionen Euro ausfindig zu machen. Letztendlich sei dies auch dank einer Suchaktion über den Rundfunk gelungen. Damals hatte der Mann die Original-Spielquittung nach Angaben von Lotto Hessen in einer Übergangsjacke wiedergefunden.