Lotto Hessen sucht mit Plakaten Gewinner von 300.000 Euro

Viernheim (dpa/lhe) - Mit Plakaten sucht Lotto-Hessen eine unbekannte Person in Südhessen, die seit fast drei Jahren ihren Lottogewinn von mehr als 300.000 nicht abgeholt hat. In rund 90 Filialen im gesamten Landkreis Bergstraße hängen die Plakate nun, sagt Sabine Tonscheidt, Pressesprecherin von Lotto Hessen.

Dies sei sehr ungewöhnlich, denn in der Regel lösen Kunden so hohe Gewinne in den ersten ein bis zwei Wochen ein. «Es kann schon mal sein, dass die Leute im positiven Sinne geschockt sind und ihr Glück gar nicht glauben können und deswegen vielleicht noch ein paar Tage brauchen, bis sie sich dann melden», sagt Tonscheidt. Wenn niemand die exakt 304.888 Euro abhole, wäre das der höchste nicht ausgezahlte Gewinn in der Geschichte von Lotto Hessen.

«Mensch, die Zahlen kommen mir doch irgendwie bekannt vor»

Die unbekannte Person spielte laut Tonscheidt am 10. März 2023. Bis zum 31. Dezember 2026 habe der anonyme Lottospieler noch Zeit, den Gewinn einzufordern, als Frist zähle das Ende des Kalenderjahres.

Mit der Plakataktion wolle man dem Gewinner noch einmal in Erinnerung rufen, seine getippten Zahlen zu prüfen. «Wir hoffen dann, dass es Spieler sind, die sich in der Verkaufsstelle Zeitungen oder Zigaretten holen, dann daran vorbeigehen und sagen: "Mensch, die Zahlen kommen mir doch irgendwie bekannt vor".»

Auch in der Lotto-Annahmestelle La Stampa in Heppenheim (Landkreis Bergstraße) hänge ein Gesucht-Plakat, sagt Kimberley Krämer, die dort arbeitet. «Wir haben es direkt ausgehängt und vielleicht sieht es jemand, der jemanden kennt und sagt: "Du hast doch mal in Viernheim gespielt, hast du mal geguckt?"»

Mit einer Kundenkarte wäre das nicht passiert

Weil das Los anonym gespielt wurde, brauche man die Quittung, um sich den Gewinn ausschütten zu lassen - anders als mit einer Kundenkarte, erklärt Tonscheidt. «Wenn es mit der Kundenkarte gespielt worden wäre, dann würde der Gewinner oder die Gewinnerin direkt benachrichtigt werden.»

Krämer erzählt, dass Kunden immer mal wieder fragen, ob ihr Schein noch gültig sei, wenn sie ihn nach längerer Zeit wiederfinden. Allerdings passiere das meistens bei kleineren Beträgen, sehr selten bei hohen Summen.

Ähnlicher Fall über 15,3 Millionen Euro