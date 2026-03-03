Seit drei Jahren

Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro nicht abgeholt

Seit fast drei Jahren wartet ein Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro im Kreis Bergstraße auf seinen Besitzer. Bis Jahresende kann der Schein noch eingelöst werden.

Noch bis zum Jahresende ist der Schein einlösbar. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Foto: Shireen Broszies/dpa

Wiesbaden/Viernheim (dpa/lhe) - Ein Lottogewinn von mehr als 300.000 Euro ist im südhessischen Kreis Bergstraße seit fast drei Jahren nicht abgeholt worden. Am 10. März 2023 sei mit einem anonym gekauften Schein die zweithöchste Gewinnklasse des Eurojackpots geknackt worden, teilte Lotto Hessen mit. «Auch drei Jahre später fehlt uns in diesem Fall bislang jede Spur, was bei einer solch hohen Gewinnsumme sehr ungewöhnlich ist», so Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von LOTTO Hessen, in der Mitteilung.

Der Schein mit den Gewinnzahlen 6, 17, 22, 39 und 46 sowie einer der beiden damals ausgelosten Eurozahlen, der 12, sei in Viernheim gekauft worden. Noch bis zum 31. Dezember könne der Tipper oder die Tipperin den Gewinn mit dem Lottoschein einfordern. «Erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist würde er verfallen, das Geld dann in einen Topf für Sonderauslosungen fließen, um wieder ausgespielt zu werden», heißt es von Lotto Hessen.

