Wetter

Gewitter in Mittelhessen: Bäume stürzen um, keine Verletzten

Eine Gewitterzelle zieht vom Lahn-Dill-Kreis in Richtung Gießen. Die Polizei berichtet von Sachschäden.

Eine Gewitterzelle zieht am Abend über Teile von Mittelhessen hinweg. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Eine Gewitterzelle zieht am Abend über Teile von Mittelhessen hinweg. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Über Teile von Mittelhessen ist am Abend ein schweres Gewitter hinweggezogen. Im Lahn-Dill-Kreis und im nördlichen Landkreis Gießen seien mehrere Bäume umgestürzt, teilte die Polizei mit. Betroffen waren auch die Städte Gießen und Wetzlar.

Nach ersten Erkenntnissen entstand dabei Sachschaden. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Regierungsbezirk Gießen vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4) gewarnt.

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