Gewitter klingen ab, kühlere Temperaturen folgen
Nach Blitz und Donner wird’s in Hessen ruhiger. Im Norden muss man noch mit Schauern rechnen – und stellenweise mit sehr frischen Nächten.
Offenbach (dpa/lhe) - Einzelne Schauer oder kurze Gewitter, aber sonst ruhiges Wetter sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende in Hessen vorher. Blitz und Donner verabschieden sich demnach am Sonntag aus weiten Teilen des Bundeslands, danach ist es heiter bis wolkig.
Ganz im Norden sind laut DWD weiter Schauer möglich, auch kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Sonst bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei.
Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 19 Grad in Nordhessen und 25 Grad im Rhein-Main-Gebiet. In Hochlagen wehen starke Böen und es bleibt bei 16 Grad.
Nachts stellenweise nur noch sieben Grad
Nachts wird es frisch, in der Nacht zum Montag im Norden sinken die Temperaturen auf sieben bis elf Grad ab.
Am Montag ist es im Norden wechselnd bewölkt und in der Südhälfte heiter. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad in Nordhessen und 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet, in Hochlagen von 16 Grad.