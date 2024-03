Gewitter zum Wochenendstart in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Start des Wochenendes in Hessen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Gewitter, Hagel und Regen. Ab Freitagnachmittag sind einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen möglich, die allerdings in der Nacht wieder abklingen, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen erreichen am Freitag laut DWD 14 bis 18 Grad.

Am Samstag und Sonntag geht es nach Angaben des Wetterdienstes mit bewölktem Himmel und gebietsweise schauerartigem Regen weiter. Am Samstagnachmittag könne es Auflockerungen geben. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 10 bis 15 Grad. Am Sonntag soll es zwar bewölkt werden, zunächst aber niederschlagsfrei bleiben. Mit Regen sei abends im Westen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag voraussichtlich zwischen 11 und 15 Grad.