Theaterbetrieb läuft weiter

Gießener Theater leidet weiter unter Hacker-Angriff

Alle Serverdaten sind betroffen, telefonieren und mailen ist unmöglich. Der Spielbetrieb läuft dennoch weiter.

Der Hackerangriff beschäftigt das Stadttheater weiterhin. Foto: Philip Dulian/dpa
Der Hackerangriff beschäftigt das Stadttheater weiterhin.

Gießen (dpa/lhe) - Das Stadttheater Gießen leidet weiterhin an den Folgen eines Hackerangriffs. Die oberste Priorität sei, wieder an das Mailnetz angeschlossen zu werden, sagte eine Sprecherin. Wann dies der Fall sein werde, sei noch unklar.

Von dem Hackerangriff am vergangenen Donnerstag sind alle auf den Servern befindlichen Daten und deren Sicherungen betroffen, alle gängigen Kommunikationswege liegen lahm. Der Vorstellungsbetrieb läuft jedoch uneingeschränkt weiter. «Wir spielen weiter Theater und feiern unsere unkaputtbare Kunst», sagte die Intendantin Simone Sterr.

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