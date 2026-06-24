Landeskriminalamt ermittelt

Hackerangriff auf Stadttheater Gießen

Vorstellungen und Ticketsystem sind nicht betroffen. Aber dafür müssen nun Probenpläne mit der Hand geschrieben werden. Was die Intendantin dazu sagt.

Hinter dem Angriff steckt nach Angaben des Theaters eine «hochprofessionelle, global agierende Gruppe». (Symbolfoto) Foto: Philip Dulian/dpa
Hinter dem Angriff steckt nach Angaben des Theaters eine «hochprofessionelle, global agierende Gruppe». (Symbolfoto)

Gießen (dpa/lhe) - Das Stadttheater Gießen ist nach eigenen Angaben Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Vorstellungen, die Internetseite, das Ticketsystem und der Online-Vorverkauf seien allerdings nicht betroffen, teilte das Theater mit. Der Angriff sei bereits am vergangenen Donnerstag erfolgt und habe «alle gängigen Kommunikationswege» lahmgelegt.

«Jetzt schreiben wir Probenpläne mit der Hand und bilden Telefonketten. Wahnsinn», sagte Intendantin Simone Sterr. Hinter der Attacke stecke eine «hochprofessionelle, global agierende Gruppe». Das Landeskriminalamt ermittele in diesem Fall. Das Theater arbeite gemeinsam mit hinzugezogenen externen IT-Expertinnen und -Experten daran, dass E-Mail und Telefonanlage bald wieder in Betrieb genommen werden könnten.

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