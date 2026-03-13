Unterhaltung

Giovanni Zarrella: Pizzeria der Eltern war prägend

Zarrellas Eltern wollten stets, dass Gäste glücklicher gehen, als sie kamen. Welche Frage stellt die Mutter bis heute ihrem älteren Sohn?

Seine Eltern gaben ihm gute Tipps mit auf den Lebensweg. (Archivbild) Foto: Henning Kaiser/dpa
Seine Eltern gaben ihm gute Tipps mit auf den Lebensweg. (Archivbild)

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) - Der Moderator Giovanni Zarrella (48) hat in der Pizzeria seiner Eltern viel für seine Shows gelernt. «Die Menschen kamen rein – und unser Ziel war immer, dass sie glücklicher wieder rausgehen, als siegekommen sind», erzählte er Miriam Audrey Hannah in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR und Radio Regenbogen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In seiner Show gehe es darum, die Menschen kurz aus ihrem Alltag herauszuziehen und ihnen «Liebe und Wärme zu geben». Seine Eltern hätten immer gesagt, er solle tun, was ihn glücklich mache - und nicht, was viel Geld bringe oder gerade im Trend sei. «Meine Mama fragt mich bis heute: Bist du glücklich?», so Zarrella.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jana Ina und Giovanni Zarrella: Verliebt wie Teenager
Valentinstag

Jana Ina und Giovanni Zarrella: Verliebt wie Teenager

Ihr Ja-Wort haben sich Jana Ina und ihr Giovanni vor mehr als 20 Jahren gegeben. Verdammt lang her, könnte man meinen. Doch gealtert sei ihre Liebe keineswegs, betont die Sängerin am Valentinstag.

14.02.2026

Neuer Vertrag für Zarrella-Sohn in Stuttgart: Stolz auf dich
Berühmter Papa

Neuer Vertrag für Zarrella-Sohn in Stuttgart: Stolz auf dich

Der Sohn von Entertainer Giovanni Zarrella bleibt beim VfB Stuttgart. Der Teenager bekommt einen neuen Vertrag beim Nachwuchs der Schwaben - zur Freude des Vaters.

21.01.2026

Giovanni Zarrella ist jetzt auch Laufsteg-Model
Fashion Week

Giovanni Zarrella ist jetzt auch Laufsteg-Model

Giovanni Zarrella überrascht als Model auf der Fashion Week in Mailand. Nicht nur seine Frau Jana Ina feiert den Auftritt für Hugo Boss in der ersten Reihe.

25.09.2025

Giovanni Zarrella schwärmt über die Liebe
Sänger und Moderator

Giovanni Zarrella schwärmt über die Liebe

Für den Sänger ist Liebe das zentrale Motto im Leben. Besonders die Beziehung zu seiner Frau steht dabei im Fokus. Beide feiern im Sommer ein ganz besonders Jubiläum.

02.05.2025

ZDF hat Vertrag mit Giovanni Zarrella verlängert
Leute

ZDF hat Vertrag mit Giovanni Zarrella verlängert

Giovanni Zarrella wird in diesem Jahr nicht nur fünf Ausgaben der «Giovanni Zarrella Show» moderieren. Er führt erstmals auch durch eine Spendengala.

12.02.2025