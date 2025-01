Glätte führt zu Unfällen in Nord- und Mittelhessen

Gießen/Kassel (dpa) - Auf glatten und verschneiten Straßen ist es in der Nacht in Teilen von Hessen zu Unfällen gekommen. In Mittelhessen seien bis zum frühen Morgen 23 Unfälle gezählt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Gießen. In fünf Fällen hätten sich Verkehrsteilnehmer Prellungen oder andere leichte Verletzungen zugezogen. Schwerverletzte habe es nicht gegeben.