Wetter

Glätte möglich – neue Woche startet regnerisch

Regen, Schnee und Glätte: Der Deutsche Wetterdienst meldet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständiges Wetter.

In den kommenden Tagen kann es glatt werden. Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt größtenteils bedeckt. Foto: Sascha Ditscher/dpa
In den kommenden Tagen kann es glatt werden. Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt größtenteils bedeckt.

Mainz (dpa/lrs) - In der kommenden Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Mix aus Regen, Schnee und Glätte einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet die Woche am Montag mit etwas Sprühregen. Im weiteren Tagesverlauf klingen die Niederschläge ab bei Höchsttemperaturen zwischen zwei und acht Grad. In der Nacht zum Dienstag regnet es gebietsweise. Durch tiefe Temperaturen zwischen drei und minus drei Grad sind Glatteis und gefrierender Regen möglich. Der DWD meldet Unwettergefahr.

Am Dienstag ist es stark bewölkt. Während es anfangs noch schneit, geht der Schnee im Verlauf des Tages teilweise in gefrierenden Regen über und es kann glatt werden. Am Mittwoch ziehen die Niederschläge ab und es lockert auf bei steigenden Höchsttemperaturen zwischen sieben und zehn Grad.

