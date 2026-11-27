Freiburg (dpa/lsw) - Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg regt ein härteres Durchgreifen der Schiedsrichter an, um eine Unsitte künftig zu verhindern. «Da gehört eine Regeländerung her, weil das grob unsportlich ist, wenn einer den Elfmeterpunkt bearbeitet», sagte der Linksverteidiger nach dem 2:1 des Fußball-Bundesligisten in der Conference League gegen Twente Enschede. «Da muss man einfach mal glatt Rot ziehen, und dann macht es keiner mehr. Da bin ich mir relativ sicher.»

Kurz vor dem Siegtor der Südbadener in der Nachspielzeit war Enschedes Lucas Vennegoor of Hesselink auf den Elfmeterpunkt getreten, was prompt zu einer Rudelbildung und vier Gelben Karten - je zwei pro Mannschaft - geführt hatte. «Die Jungs haben gesagt, ich soll leise sein, weil ich dadurch gerne auch ein bisschen emotional werde. Die waren für mich da und haben mich zurückgehalten», sagte der bereits ausgewechselte Günter, der in der ersten Halbzeit schon verwarnt worden war.

Günter: «Verhindern, dass da irgendwelche Tumulte entstehen»

Mit härteren Sanktionen für Unsportlichkeiten vor Elfmetern könne man «verhindern, dass da irgendwelche Tumulte entstehen, weil wir uns da natürlich auch sehr, sehr ungerecht behandelt fühlen», meinte Günter. Vennegoor of Hesselink kam ohne Gelbe Karte davon.

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Im Anschluss an die wilden Szenen schoss Matthias Ginter den von Nationalspieler Derry Scherhant herausgeholten Foulelfmeter nur an den Pfosten. Die Freiburger blieben aber direkt dran und Niklas Beste traf zum viel umjubelten 2:1. «Das tut dann gut, das ist dann wirklich irgendwo Karma. Und jetzt können sie heimfahren nach Holland», sagte Günter, der nach dem «Lucky Punch» seiner Elf ein «total gutes Gefühl» hatte.

Foto: Tom Weller/dpa Zu genau gezielt: Matthias Ginter trifft beim Elfmeter nur den Pfosten.

Günter und Grifo feiern besonderes Jubiläum

Für die Ex-Stammspieler Günter und Vincenzo Grifo, die diesmal beide von Beginn an ran durften, war der 14. Heimsieg in einem Europapokalspiel in Serie auch persönlich ein besonderer. Zum 300. Mal standen sie in einem Pflichtspiel des SC Freiburg gemeinsam auf dem Platz. «Das ist natürlich für uns eine schöne Zahl. Zeigt mir, wir sind schon viele, viele Jahre hier», sagte der 33-jährige Günter, der vor 14 Jahren sein Pflichtspiel-Debüt für den Sport-Club gab.