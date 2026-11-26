Freiburg (dpa) - Dank eines Treffers von Niklas Beste in der Nachspielzeit hat der SC Freiburg seine Erfolgsserie auf sechs Spiele ausgebaut. Der eingewechselte Beste (90. Minute+3) führte den Fußball-Bundesligisten zu einem 2:1 (1:0) im emotionalen Conference-League-Heimspiel gegen Twente Enschede. Direkt zuvor hatte Matthias Ginter einen Foulelfmeter nur an den Pfosten gesetzt.

Effizienz einer Spitzenmannschaft

SC-Flügelflitzer Cyriaque Irié (11. Minute) hatte den Sport-Club vor 32.500 Zuschauern zunächst in Führung gebracht, Younes Taha (62.) das 1:1 erzielt. Vor den abschließenden Spielen in der Ligaphase gegen Panathinaikos Athen und den litauischen Club Zalgiris Kaunas liegen die Südbadener mit neun Punkten weiter gut im Rennen ums Weiterkommen.

Die Freiburger bewiesen in Hälfte eins die Effizienz einer Spitzenmannschaft. Eine Torchance genügte dem Bundesliga-Dritten, um mit einem eher schmeichelhaften 1:0 in die Pause zu gehen. Hauptverantwortlich für die Führung war Yuito Suzuki, der den Ball flott durchs Zentrum trieb und bedrängt von mehreren Abwehrspielern perfekt für Irié querlegte.

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Der Außenbahnspieler vollendete schnörkellos mit dem ersten Kontakt. Den etwas provokanten Jubel vor der Gästekurve hätte er sich besser mal verkniffen - prompt flogen leere und volle Becher auf den Rasen.

Foto: Tom Weller/dpa Mit dem Kopf durch die Twente-Abwehr: SC-Stürmer Igor Matanovic.

So flüssig wie es bei den Twente-Fans schon tagsüber in den Altstadt-Kneipen gelaufen war, sah auch das Spiel des niederländischen Meisters von 2010 aus. Die ballgewandten Gäste mit Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst in vorderster Reihe kombinierten sich immer wieder Chancen heraus und war auch bei Freistößen gefährlich. SC-Torwart Mio Backhaus parierte mehrfach stark.

Freiburgs Trainer setzt auf reichlich Wechsel in der Startelf

Freiburgs Trainer Julian Schuster, der seine Startelf im Vergleich zum 1:0 in der Liga bei der SV Elversberg auf sechs Positionen verändert hatte, sah dagegen kaum kreative Momente seiner Elf. Auf der linken Seite fielen die Publikumslieblinge Christian Günter und Vincenzo Grifo vor allem deshalb auf, weil sie zum 300. Mal gemeinsam in einem Pflichtspiel für den Sport-Club auf dem Platz standen.

Nach der Pause schaffte es die Elf von Gästetrainer John van den Brom deutlich seltener vors Freiburger Tor. Spielbestimmend aber blieb der Tabellendritte der Eredivisie. Taha belohnte die Gäste mit einem traumhaften Freistoßtor aus 17 Metern. Der ausverkaufte Twente-Block schickte erneut zahlreiche Becher auf den Rasen, diesmal aber fast ausschließlich volle.

Siegtor mit Drama-Effekt

Auf den Ausgleich reagierte Schuster mit der Hereinnahme von Beste, Jordy Makengo und Lucas Höler. Letzterer verpasste kurz darauf per Kopf die erneute Führung. Als die Schlussviertelstunde anbrach, kamen auch noch Philipp Lienhart und Derry Scherhant ins Spiel, um für frischen Schwung zu sorgen.