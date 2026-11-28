Glatteis auf Brücke – Radfahrerin lebensgefährlich verletzt
Auf glatter Fahrbahn stürzt eine Radfahrerin - mit schlimmen Folgen.
Konstanz (dpa/lsw) - Bei einem Sturz auf einer glatten Fahrradbrücke hat sich eine Radfahrerin in Konstanz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Laut Polizei saß der Begleiter der 20-Jährigen bei der Fahrt in der Nacht auf dem Gepäckträger des Fahrrads. Sanitäter brachten die junge Frau mit einer lebensgefährlichen Kopfverletzung ins Krankenhaus. Ihr Begleiter blieb den Angaben zufolge unverletzt.