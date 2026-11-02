Langer Heimweg

Gleiswechsel: Kind setzt sich in falschen Zug

Ein Elfjähriger wollte nur nach Hause, doch plötzlich geht es in Richtung München. In Fulda endet seine unfreiwillige Reise – dank aufmerksamer Helfer – mit gutem Ausgang.

Nach der Irrfahrt ging es für den Jungen mit dem ICE zurück nach Fulda. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach der Irrfahrt ging es für den Jungen mit dem ICE zurück nach Fulda. (Symbolbild)

Fulda/Erfurt (dpa) - Ein elfjähriges Kind ist am Erfurter Hauptbahnhof versehentlich in den falschen Zug gestiegen. Statt auf dem Heimweg nach Bischleben saß der Junge plötzlich im Flixtrain Richtung München, teilte die Bundespolizei Kassel mit. Zuvor sei es am Sonntag am Bahnhof zu Gleiswechseln gekommen. 

Der Junge bemerkte seinen Irrtum schnell und wandte sich an das Zugpersonal, hieß es in der Mitteilung weiter. Er sei dann am Halt Fulda von einer Streife der Bundespolizei in Empfang genommen worden. Mit einem ICE und in Begleitung des Zugpersonals soll der Elfjährige anschließend zurück nach Erfurt gefahren sein, wo er wohlbehalten bei seinen Eltern ankam.

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