Gleiswechsel: Kind setzt sich in falschen Zug

Fulda/Erfurt (dpa) - Ein elfjähriges Kind ist am Erfurter Hauptbahnhof versehentlich in den falschen Zug gestiegen. Statt auf dem Heimweg nach Bischleben saß der Junge plötzlich im Flixtrain Richtung München, teilte die Bundespolizei Kassel mit. Zuvor sei es am Sonntag am Bahnhof zu Gleiswechseln gekommen.

Der Junge bemerkte seinen Irrtum schnell und wandte sich an das Zugpersonal, hieß es in der Mitteilung weiter. Er sei dann am Halt Fulda von einer Streife der Bundespolizei in Empfang genommen worden. Mit einem ICE und in Begleitung des Zugpersonals soll der Elfjährige anschließend zurück nach Erfurt gefahren sein, wo er wohlbehalten bei seinen Eltern ankam.