Elfjähriger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt
Mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe: Ein Auto erfasst in Stuttgart ein Kind, das die Straße überquert. Die Polizei bittet um Hinweise.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein elfjähriger Junge ist an einem Zebrasteifen in Stuttgart von einem Auto erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte das Kind schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Junge am Freitagnachmittag einen Fußgängerüberweg überqueren. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin bemerkte dies offenbar zu spät, hieß es. Sie erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Laut Polizei prallte der Junge dabei unter anderem mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.
Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.