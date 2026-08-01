Zeugenaufruf

Elfjähriger auf Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt

Mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe: Ein Auto erfasst in Stuttgart ein Kind, das die Straße überquert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Elfjährige überquert einen Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß kommt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Der Elfjährige überquert einen Zebrastreifen, als es zum Zusammenstoß kommt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein elfjähriger Junge ist an einem Zebrasteifen in Stuttgart von einem Auto erfasst worden. Der Rettungsdienst brachte das Kind schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Junge am Freitagnachmittag einen Fußgängerüberweg überqueren. Eine 51 Jahre alte Autofahrerin bemerkte dies offenbar zu spät, hieß es. Sie erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Laut Polizei prallte der Junge dabei unter anderem mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. 

Am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Es musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zehnjähriger in Stuttgart von Auto erfasst
Zeugenaufruf

Zehnjähriger in Stuttgart von Auto erfasst

Nach dem Unfall in Stuttgart-Feuerbach ist unklar, wer Grün hatte. Die Polizei sucht Hinweise zum genauen Ablauf am Vormittag.

30.07.2026

Elfjähriger Junge von Auto erfasst und verletzt
Verkehr

Elfjähriger Junge von Auto erfasst und verletzt

Ein Autofahrer übersieht ein Kind auf einem Fahrrad. Der Mann erfasst das Rad mit seinem Auto.

21.07.2026

Kind auf Zebrastreifen von Auto angefahren - Fahrer flüchtet
Tuttlingen

Kind auf Zebrastreifen von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Ein Zehnjähriger wird in Tuttlingen beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Kleinwagen erfasst. Der Fahrer flüchtet – die Polizei sucht Zeugen.

23.04.2026

Auto erfasst Kind an Zebrastreifen und fährt sofort weiter
Fahrerflucht

Auto erfasst Kind an Zebrastreifen und fährt sofort weiter

Ein Auto erfasst ein Kind auf einem Fußgängerüberweg. Doch anstatt anzuhalten, fährt der Wagen weiter.

11.01.2026

Sechsjähriger von Auto erfasst
Unfall in Spielstraße

Sechsjähriger von Auto erfasst

Ein Sechsjähriger überquert mit einem Skateboard eine Spielstraße, als ein Auto langsam heranfährt. Die 73 Jahre alte Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

20.04.2025