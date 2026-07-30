Zehnjähriger in Stuttgart von Auto erfasst

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind ging über eine Straße im Stadtteil Feuerbach, als es zur Kollision mit dem Auto kam, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ob der 58-jährige Autofahrer oder das Kind Grün hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen, die Angaben zu dem Unfall am Vormittag machen können, sich zu melden.