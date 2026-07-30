Zeugenaufruf

Zehnjähriger in Stuttgart von Auto erfasst

Nach dem Unfall in Stuttgart-Feuerbach ist unklar, wer Grün hatte. Die Polizei sucht Hinweise zum genauen Ablauf am Vormittag.

Das Kind wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Das Kind wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Stuttgart von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind ging über eine Straße im Stadtteil Feuerbach, als es zur Kollision mit dem Auto kam, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ob der 58-jährige Autofahrer oder das Kind Grün hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei bat Zeugen, die Angaben zu dem Unfall am Vormittag machen können, sich zu melden.

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