Tödlicher Unfall

Gleitschirmflieger stürzt ab und stirbt

Ein 71-Jähriger stürzt beim Landeanflug mit seinem Gleitschirm ab und stirbt. Die Polizei prüft, wie es dazu kommen konnte.

Beim Landeanflug habe der Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Beim Landeanflug habe der Mann die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren. (Symbolbild)

Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist bei Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgestürzt und gestorben. Der 71-Jährige habe vermutlich beim Landeanflug die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren, teilte die Polizei mit.

Er sei am Samstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wiese gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er trotz Reanimation an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls laufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche stirbt bei Gleitschirm-Absturz in Österreich
Absturz im Wald

Deutsche stirbt bei Gleitschirm-Absturz in Österreich

Tödlicher Flug in Tirol: Eine 28-Jährige stürzt mit ihrem Gleitschirm ab. Sie wird hoch oben auf einem Baum entdeckt. Ein weiterer Flugsportler aus Deutschland wird in Tirol verletzt.

11.07.2026

Gleitschirmflieger stürzt bei Landeanflug ab
Von Windböe erfasst

Gleitschirmflieger stürzt bei Landeanflug ab

Beim Landeanflug erfasst ihn eine Windböe - und es kommt zum Absturz eines Gleitschirmfliegers. Es ist bereits der zweite ähnliche Vorfall innerhalb weniger Tage.

01.06.2026

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung zehn Meter tief ab
Schwer verletzt

Gleitschirmflieger stürzt bei Landung zehn Meter tief ab

Während des Landeanflugs wird ein Gleitschirmflieger von einer Windböe erfasst und schwer verletzt. Die Polizei gibt dennoch teilweise Entwarnung.

28.05.2026

71-jähriger Gleitschirmflieger stürzt bei Landeversuch ab
Schwarzwald-Baar-Kreis

71-jähriger Gleitschirmflieger stürzt bei Landeversuch ab

Ein Senior fliegt mit seinem Gleitschirm über dem Schwarzwald. Als er zur Landung ansetzt, verliert er die Kontrolle und stürzt auf eine Viehweide.

13.07.2025

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt
Sturz aus 15 Metern Höhe

Gleitschirmflieger stürzt 15 Meter in die Tiefe - verletzt

Ein Mann startet mit seinem Gleitschirm. Dann kommt es zu Komplikationen.

05.04.2025