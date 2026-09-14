Gleitschirmflieger stürzt ab und stirbt
Ein 71-Jähriger stürzt beim Landeanflug mit seinem Gleitschirm ab und stirbt. Die Polizei prüft, wie es dazu kommen konnte.
Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein Gleitschirmflieger ist bei Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgestürzt und gestorben. Der 71-Jährige habe vermutlich beim Landeanflug die Kontrolle über seinen Gleitschirm verloren, teilte die Polizei mit.
Er sei am Samstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit auf eine Wiese gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er trotz Reanimation an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls laufen.