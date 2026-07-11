Absturz im Wald

Deutsche stirbt bei Gleitschirm-Absturz in Österreich

Tödlicher Flug in Tirol: Eine 28-Jährige stürzt mit ihrem Gleitschirm ab. Sie wird hoch oben auf einem Baum entdeckt. Ein weiterer Flugsportler aus Deutschland wird in Tirol verletzt.

Gleitschirmfliegen ist besonders im Sommer ein beliebter Sport. (Symboldbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Gleitschirmfliegen ist besonders im Sommer ein beliebter Sport. (Symboldbild)

Neustift im Stubaital (dpa) - Eine junge Frau aus Hessen ist beim Gleitschirmfliegen in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Wie die österreichische Polizei am Samstag mitteilte, stürzte die 28-Jährige am Vortag in einen Wald bei Neustift im Stubaital und krachte gegen einen Baum. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen.

Ein Mann, der in dem Wald unterwegs war, bemerkte die leblose Frau, die in rund 40 Meter Höhe in einer Baumkrone hing, und alarmierte die Einsatzkräfte, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte der Sender ORF darüber berichtet. Wieso die Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis abstürzte, war vorerst unklar.

Ein weiterer deutscher Gleitschirmflieger aus Nordrhein-Westfalen wurde am Freitag im österreichischen Tirol verletzt. Wie die Polizei mitteilte, klappte sein Schirm aus ungeklärter Ursache zusammen, und der Mann stürzte aus rund 25 Metern Höhe in den Achensee. Zwei Bootsfahrer beobachteten den Unfall des 24-Jährigen, bargen den Flugsportler und brachten ihn ans Ufer. Der Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis wurde danach mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.

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