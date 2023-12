Goretzka zur Bayern-Pleite: Gibt viele Erklärungen

Berlin (dpa) - Für Leon Goretzka sind die Gründe für das 1:5-Debakel des FC Bayern München bei Eintracht Frankfurt vielschichtiger Natur. «Es gibt mit Sicherheit viele Erklärungen. Ich glaube, in einem Satz lässt sich das schlecht zusammenfassen», sagte der Fußball-Nationalspieler am Samstagabend im ZDF-Sportstudio. «Es fühlt sich schon sehr bescheiden an.» Eine der Erklärungen sei vielleicht, dass die Bayern nach der witterungsbedingten Absage des Bundesligaspiels gegen Union Berlin am vergangenen Samstag längere Zeit nicht gespielt hätten. «Das ist mit Sicherheit eine, auch wenn das als Entschuldigung nicht gelten darf. Aber es ist für uns sehr ungewohnt zehn Tage nicht zu spielen. Normalerweise spielen wir alle drei Tage», sagte Goretzka. In der spielfreien Zeit habe man gut trainiert, nicht erkennen können, dass man in ein Loch gefallen sei. «Aber mit dem Anpfiff sah es stark danach aus», meinte der 28-Jährige.

Für die Münchner geht es am Dienstag in der Champions League mit dem Spiel gegen Manchester United weiter, ehe es am Sonntag zum Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart kommt. In Manchester wollen die Bayern «ein anderes Gesicht» zeigen. «Da wollen wir uns wieder Selbstvertrauen holen und gegen Stuttgart möglichst gewinnen», sagte Goretzka. In Manchester wolle man die richtige Reaktion zeigen. «Da wollen wir zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war.»

Goretzka übte im ZDF auch ordentlich Selbstkritik. Er habe es nicht geschafft, das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen und den Mitspielern Sicherheit zu geben durch gute Aktionen, durch Zuspruch. «Das muss man ganz klar sagen. Das habe ich nicht geschafft», meinte er zu seiner Rolle als Führungsspieler.