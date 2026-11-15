Grau in grau und nass - so startet die neue Woche in Hessen
Der Herbst zeigt sich in der neuen Woche von seiner ungemütlichen Seite. Wolken, Regenschauer, Gewitter und zeitweise starker Wind erwarten die Menschen.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Von Westen her ziehen zum Start in die kommende Woche neue Wolken nach Hessen, die schauerartigen Regen bringen. Nach zunächst geringer Bewölkung im Osten zieht sich der Himmel im Tagesverlauf vermehrt zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Dabei könne es zeitweise regnen, hieß es.
Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 10 Grad. In höheren Lagen kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Auch in der Nacht zu Montag wird es zeitweise nass. Bei Temperaturen zwischen 8 und 3 Grad zeigt sich der Himmel wechselnd bis stark bewölkt.
Zum Wochenstart den Regenschirm nicht vergessen
Die neue Woche startet stark bewölkt mit häufig schauerartigem Regen. Einzelne kurze Gewitter seien möglich, so die Wetterexperten. Die Temperaturen klettern am Montag auf 9 bis 12 Grad, in Hochlagen auf 7 bis 10 Grad. Dort sind vereinzelt stürmische Böen wieder nicht auszuschließen.
Leichter Frost ist für die folgende Nacht nicht auszuschließen. In Bodennähe in höheren Lagen könne es bei zu minus 1 Grad frieren. In tieferen Lagen werden laut DWD Werte zwischen 4 und 1 Grad erwartet. Dabei halten sich die Regenwolken hartnäckig.
Nass wird es dann auch am Dienstag bei im ganzen Land verbreiteten Wolkenfeldern und Schauern. Im Tagesverlauf muss mit örtlichen Gewittern und Sturmböen gerechnet werden. In höheren Lagen sei auch schwerer Sturm möglich.