Weiter Regen und Gewitter in Hessen - Hitze zum Wochenende
Mehrere Tage sommerliche Hitze in Folge - das sagt der Deutsche Wetterdienst ab Freitag in Hessen vorher. Zunächst bleibt es aber grau und nass, wobei die Temperaturen von Tag zu Tag steigen.
Offenbach/Main (dpa/lhe) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Hessen sommerliches Wetter mit örtlichen Temperaturen von knapp 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Mittwoch bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad gebietsweise verregnet. In Hochlagen werden Werte um 16 Grad erwartet. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, auch Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel sind laut DWD nicht ausgeschlossen.
In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 10 und 7 Grad anfangs wechselnd bis stark bewölkt, in den Morgenstunden klart der Himmel zunehmend auf. Der Donnerstag zeigt sich dann zunächst stark bewölkt und vor allem in Norden weiterhin verregnet. Im Tagesverlauf setzt sich vermehrt die Sonne durch. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, in Hochlagen zwischen 17 und 19 Grad.
30-Grad-Marke ab Freitag in Sicht
In der Nacht auf Freitag ist es bei 10 bis 5 Grad meist gering bewölkt, im Tagesverlauf dann zunehmend sonnig und trocken. Dabei werden laut den Wetterexperten Werte zwischen 26 und 29 Grad erwartet. In Hochlagen wird es mit Temperaturen um 25 Grad ebenfalls warm.