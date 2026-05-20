Weiter Regen und Gewitter in Hessen - Hitze zum Wochenende

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Hessen sommerliches Wetter mit örtlichen Temperaturen von knapp 30 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Mittwoch bei Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad gebietsweise verregnet. In Hochlagen werden Werte um 16 Grad erwartet. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, auch Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 10 und 7 Grad anfangs wechselnd bis stark bewölkt, in den Morgenstunden klart der Himmel zunehmend auf. Der Donnerstag zeigt sich dann zunächst stark bewölkt und vor allem in Norden weiterhin verregnet. Im Tagesverlauf setzt sich vermehrt die Sonne durch. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad, in Hochlagen zwischen 17 und 19 Grad.

30-Grad-Marke ab Freitag in Sicht

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