Wetteraussichten

Reichlich Sonnenstunden und milde Temperaturen in Hessen

Die Menschen in Hessen erwartet weiterhin sonniges Frühlingswetter. Wer auf gute Aussichten am 1. Mai hofft, kann sich freuen: Bei bis zu 26 Grad zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite.

Strahlend blauer Himmel und Sonne: Das sind die Wetteraussichten in den kommenden Tagen. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Strahlend blauer Himmel und Sonne: Das sind die Wetteraussichten in den kommenden Tagen. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Auf Sonne satt und sommerliche Temperaturen können sich die Menschen in Hessen am 1. Mai freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden im Tagesverlauf Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad erwartet. Dabei bleibt es trocken. 

In der kommenden Nacht sinken die Werte auf 7 bis 3 Grad, in Tallagen des östlichen Berglandes auf bis zu minus 1 Grad. Die Meteorologen warnen gebietsweise vor Frost in Bodennähe. Am Donnerstag geht es demnach niederschlagsfrei und sonnig weiter. Die Temperaturen bleiben mit Werten von 17 bis 21 Grad weiter mild. Gegen Nachmittag sei im südlichen Flachland zeitweise mit stark auffrischendem Wind zu rechnen. 

Start in den Mai mit sommerlichen Temperaturen

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In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad, in Tallagen auf bis zu 1 Grad. Erneut sei örtlich mit Frost zu rechnen. Im Feiertagesverlauf bleibt es trocken und sonnig. Zum Teil könne es sommerlich warm werden, so die Wetterexperten. Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad werden erwartet.

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