Wetteraussichten

Trockenes und heiteres Frühlingswetter in Hessen

Der Frühling zeigt sich mit Temperaturen von knapp über 20 Grad und reichlich Sonne noch einmal von der besten Seite. Die kommenden Tage bringen eher trübe Aussichten.

Es ist in Hessen verbreitet heiter und sonnig. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Es ist in Hessen verbreitet heiter und sonnig. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet ein heiterer Frühlingstag mit milden Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann mit Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad örtlich die 20 Grad-Marke geknackt werden. Regen sei nicht zu erwarten. 

In der Nacht zu Donnerstag ziehen stellenweise Wolken auf, es bleibt jedoch bei Temperaturen von 9 bis 4 Grad trocken. Im Tagesverlauf ist dem DWD zufolge mit zeitweise starker Bewölkung und örtlichen Schauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad, in höheren Lagen bleibt es mit 15 bis 18 Grad etwas kühler. 

In der folgenden Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 4 Grad. Vereinzelt sei auf den Straßen mit Nebel oder Dunst zu rechnen. Für den Freitag rechnen die Meteorologen mit wechselnder Bewölkung und vereinzelt schwachen Schauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 23 Grad, in höheren Lagen zwischen 15 und 18 Grad.

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