Weiterhin mildes Frühlingswetter in Hessen - bis 20 Grad
Trotz des Saharastaubs: Sonnenanbeter sollten das Wochenende ordentlich genießen. Die Aussichten zum Start in die neue Woche versprechen zwar weiter milde Temperaturen, aber auch neuen Regen.
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende in Hessen bietet mildes und sonniges Frühlingswetter - mit einer kleinen Einschränkung: Die sonnigen Aussichten könnten durch den umherfliegenden Saharastaub etwas getrübt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Der Staub lasse den Sonnenschein zeitweise etwas gedämpft erscheinen.
Im Laufe des Samstags werden demnach Temperaturen von bis zu 20 Grad erreicht und es bleibt trocken. In der Nacht auf Sonntag fallen die Temperaturen in Tal- und Muldenlagen auch mal unter den Gefrierpunkt. Der DWD warnt vor Frost in Bodennähe.
Sonniger Abschluss des Wochenendes
Auch am Sonntag bleibt es heiter und teils sonnig. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. In der folgenden Nacht muss wieder verbreitet mit Frost gerechnet werden, die Tiefstwerte sinken auf Werte zwischen 6 und minus 2 Grad.
Regenschirm am Montag nicht vergessen
Die neue Woche beginnt laut DWD bewölkt. Gegen Nachmittag und Abend könne es am Montag im Westen und Süden vereinzelt regnen. Bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad bleibt es mild.