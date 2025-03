Graues Wetter und unter 10 Grad in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Auf jede Menge Wolken und etwas Regen müssen sich die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen einstellen. Im Süden falle heute zeitweise etwas Regen aus einem stark bewölkten bis bedeckten Himmel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Ansonsten bleibe es aber meist trocken bei höchstens 6 bis 9 Grad.