Grill-Verpuffung auf Partyboot – Drei Verletzte in Wiesbaden
Ein Grillevent auf dem Wasser endet mit Blaulicht. Unter den Verletzten ist ein Kind. Unfallort ist ein sogenannter BBQ-Donut im Schiersteiner Hafen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung auf einem kreisrunden Boot mit einem Grill in der Mitte sind im Schiersteiner Hafen von Wiesbaden drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Es kam als einziger Passagier ins Krankenhaus. Rettungskräfte und ein Notarzt waren im Einsatz.
Auf der kreisrunden Sitzbank um den Grill des sogenannten BBQ-Donuts in dem Rheinhafen hatten sieben Menschen gesessen. Die Polizei riet zu besonderer Vorsicht bei solchen Party-Motorbooten: «Insbesondere der integrierte Grill sollte nur von dafür eingewiesenen Personen bedient werden.»