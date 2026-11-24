Drohung gegen Schule - Polizeieinsatz in Memmingen
Im Memminger Stadtzentrum ist am Vormittag viel Blaulicht zu sehen. Die Polizei riegelt den Bereich um eine Mittelschule ab - und begleitet die Schülerinnen und Schüler später hinaus.
Memmingen (dpa) - Nach einer Drohung gegen eine Schule in Memmingen haben Polizisten Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude geführt. An der Bismarckschule sei telefonisch eine Drohung eingegangen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es «keine konkrete Gefahr» für Schülerinnen und Schüler.
Die Polizei richtete für Eltern an einer nahegelegenen Kirche eine Sammelstelle ein und führte die Schülerinnen und Schüler aus dem Gebäude dorthin. Die Beamten riefen dazu auf, den Bereich um die Mittelschule am St.-Josefs-Kirchplatz zu meiden. «Wir sind mit starken Kräften vor Ort», hieß es.
Die Bismarckschule ist eine Mittelschule, an der nach eigenen Angaben derzeit etwa 350 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. In unmittelbarer Nachbarschaft werden auch Grundschüler unterrichtet.