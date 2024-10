Größtes hessisches Planetarium öffnet wieder

Kassel (dpa/lhe) - Seit fast zwei Jahren ist das größte hessische Planetarium in Kassel geschlossen gewesen. Ab dem 1. November nimmt es Besucher wieder mit auf die Reise in ferne Galaxien. Das Land habe rund 646.000 Euro in die Modernisierung der Sicherheitstechnik investiert, sagte Hessens Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD) in Kassel. «Wir haben hier nun eines der modernsten Planetarien, die es gibt.»