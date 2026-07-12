Starke Rauchentwicklung

Großbrand in Kleingartenanlage in Wiesbaden gelöscht

In einer Kleingartenanlage bricht ein Feuer aus, es entwickelt sich ein Großbrand. Was bislang bekannt ist.

Die Feuerwehr ist zu einem Großbrand ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Die Feuerwehr ist zu einem Großbrand ausgerückt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist ein Großbrand in einer Kleingartenanlage ausgebrochen. Das Feuer im Bereich Unterer Zwerchweg im Stadtteil Mainz-Amöneburg ist inzwischen gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte sind jedoch weiterhin vor Ort. 

Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst unklar. Zuvor hatte die Feuerwehr wegen der starken Rauchentwicklung Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen auszuschalten.

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