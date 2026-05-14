Feuerwehreinsatz

Großbrand in Kleingartenanlage in Hanau

Mitten in der Nacht stehen mehrere Gartenhütten in Flammen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - In einer Kleingartenanlage in Hanau ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Gegen Viertel vor eins sei der Brand gemeldet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Insgesamt acht bis zehn Gartenhütten seien demnach von dem Feuer betroffen. Die Feuerwehr ist auch am Vormittag noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann sei dabei leicht verletzt worden, so der Sprecher. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

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