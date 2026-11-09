Großbrand nimmt zehnköpfiger Familie das Zuhause
Mehr als 120 Feuerwehrleute rücken aus, weil es in einem Einfamilienhaus in Dautphetal brennt. Ein Ehepaar und seine acht Kinder können den Flammen noch entfliehen.
Dautphetal (dpa/lhe) - Ein Ehepaar hat sich mit seinen acht Kindern aus einem brennenden Wohnhaus im Kreis Marburg-Biedenkopf gerettet. Die Feuerwehr war am frühen Sonntagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt, um die Flammen im lichterloh brennenden Obergeschoss des Hauses in Dautphetal zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Die Eltern und ihre Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren blieben demnach unverletzt, ihr Zuhause ist aber nicht mehr bewohnbar.
Mehr als 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Obergeschoss des Hauses brannte komplett aus, auch das Dachgeschoss wurde beschädigt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 200.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unbekannt.