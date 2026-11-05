Einfamilienhaus von Familie nach Brand unbewohnbar
Nach dem Brand kommen die Eltern mit ihren zwei vier- und siebenjährigen Kindern bei Angehörigen unter. Ihr Zuhause ist unbewohnbar. Was passiert ist und wie hoch der Schaden ist.
Bönnigheim (dpa/lsw) - Ein Küchenbrand in Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) hat ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Nach Polizeiangaben entstand durch die Flammen ein Schaden von mindestens 400.000 Euro.
Demnach ist die Ursache für das Feuer am Mittwoch bislang unklar. Als die Feuerwehr am Haus eintraf, brannte die Küche den Angaben zufolge bereits komplett. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs sei die Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei vier- und siebenjährigen Kindern, nicht zu Hause gewesen. Sie stellten das Feuer bei ihrer Rückkehr fest, hieß es.
Die Feuerwehr löschte den Angaben zufolge den Brand und hielt anschließend für mehrere Stunden Brandwache. Die Familie kam nach Angaben der Polizei bei Angehörigen unter. Verletzt wurde demnach niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.