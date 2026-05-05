Brand

Küchenbrand wegen Herdplatte: Verletzte und hoher Schaden

Ein Mittagsmahl hat in Unterreichenbach einen hohen Preis. Für eine ganze Familie hat es schwere Folgen.

Ein Einfamilienhaus in Unterreichenbach ist nach einem Feuer erst einmal nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Einfamilienhaus in Unterreichenbach ist nach einem Feuer erst einmal nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)

Unterreichenbach (dpa/lsw) - Mutmaßlich eine nicht ausgeschaltete Herdplatte hat in Unterreichenbach (Kreis Calw) einen Brand mit drei Leichtverletzten und einer Viertelmillion Euro Schaden verursacht. Laut Polizei ist das Einfamilienhaus vorerst nicht mehr bewohnbar.

Der Küchenbrand war ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Montagnachmittag im Dachgeschoss ausgebrochen. Eine Bewohnerin bemerkte im Stockwerk darunter Rauch und rief die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr musste zum Löschen auch Dachziegel entfernen.

Die Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Drei von ihnen kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Gemeinde organisierte eine Unterkunft für die Familie. Wie viele Menschen in dem Haus gemeldet sind und sich beim Brandausbruch dort aufhielten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

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