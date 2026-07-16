Großeinsatz an Gymnasium wegen Reizgas - viele Verletzte

Donaueschingen (dpa/lsw) - An einem Gymnasium in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind 30 bis 50 Schüler durch versprühtes Reizgas verletzt worden. Polizei und Feuerwehr rückten nach dem Notruf um kurz vor 10.00 Uhr mit einem Großaufgebot zum Fürstenberg-Gymnasium aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Reizgas sei in einem Biologiesaal versprüht worden - um welchen Stoff genau es sich handelt, sei noch unklar. Die Polizei gehe aber von Pfefferspray aus.