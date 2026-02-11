Notfall

Junge versprüht Reizgas an Schule - mehrere Leichtverletzte

In Ulm geraten zwei Schüler in Streit. Doch es bleibt nicht bei Worten. Rettungskräfte müssen mit einem Großaufgebot anrücken.

Ein Teenager soll mit Reizgas einen Großeinsatz an einer Ulmer Schule ausgelöst haben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Teenager soll mit Reizgas einen Großeinsatz an einer Ulmer Schule ausgelöst haben. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Ein Teenager soll an einer Schule in Ulm Reizgas versprüht und einen Großeinsatz ausgelöst haben. Polizeiangaben zufolge erlitten mindestens 14 Personen Atemwegsreizungen, Schwindel und Übelkeit. Sie wurden von Rettungskräften versorgt. Der 17 Jahre alte Verdächtige kam selbst in ein Krankenhaus. Der Junge soll das Reizgas nach einem Streit mit einem Mitschüler in einem Flur im Erdgeschoss versprüht haben. Ein Teil der Schule wurde geräumt. Wie viele Schüler insgesamt betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. Nach dem Vorfall wurde das Gebäude gelüftet und der Schulbetrieb konnte weiterlaufen.

