Großer Andrang beim Ja-Wort für Kurzentschlossene

Marburg (dpa/lhe) - Großen Andrang hat es am Samstag bei den «Pop-Up-Trauungen» in Marburg gegeben. «Die Aktion ist ein voller Erfolg», teilte der Kirchenkreis der mittelhessischen Stadt mit. «Die Stimmung ist super.» Mindestens 24 Paare holten sich bei einem Team von evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern in der Elisabethkirche und in der gegenüber gelegenen St. Michaelis-Kapelle Gottes Segen vor dem Traualtar ab - ganz unkompliziert und ohne monatelange Vorbereitungen.