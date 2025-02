Spontan vor den Altar: «Einfach heiraten» im Mai

Kassel (dpa) - Spontan kirchlich heiraten? Das ist am 24. und 25. Mai in verschiedenen Gemeinden der evangelischen Kirche in Hessen und Rheinland-Pfalz möglich. An fast 30 Orten können Paare ohne vorherige Planung «einfach heiraten» oder sich segnen lassen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).