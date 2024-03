Heiraten „to go“ in Birkenau

Spontane Hochzeit? Am Mittwoch, 24. April, von 16 bis 20 Uhr, ist das in Birkenau möglich. Denn die evangelischen Kirchengemeinden Reisen und Birkenau laden dann ins Birkenauer Gotteshaus alle diejenigen ein, die kirchlich getraut werden, ihre Partnerschaft segnen lassen oder ihr Trauversprechen von damals erneuern wollen. Es ist etwas ganz Besonderes, was die evangelischen Kirchengemeinden Reisen und Birkenau anbieten: „Heiraten oder Segnung to go“, so lautet die Devise von Pfarrerin Alison Albert und Pfarrer Marcel Albert. Paare, die bereits standesamtlich geheiratet haben oder die das an diesem Tag tun werden, können sich anschließend – sozusagen spontan – vor dem Altar das Ja-Wort geben. Und jedes Paar – ob queer, ob schon lange standesamtlich verheiratet oder frisch verliebt – ist eingeladen, sich segnen zu lassen.