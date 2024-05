Ja-Wort für Kurzentschlossene: Kirche bietet Pop-Up-Trauung

Marburg (dpa/lhe) - Mal eben auf einen Sprung in die Kirche zum Ja-Wort? An diesem Samstag ist das in der Marburger Elisabethkirche möglich. Knapp 20 Paare hätten sich bereits für die geplante «Pop-Up-Trauung» angemeldet, teilte der Kirchenkreis Marburg am Dienstag mit. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr haben sie die Chance, sich Gottes Segen vor dem Traualtar abzuholen - ganz unkompliziert und ohne monatelange Vorbereitungen. Wer möchte, könne einfach noch spontan vorbeikommen - für Hochzeitsglocken, Live-Musik, Sekt und Kuchen ist gesorgt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Trauungen übernehmen Pfarrer Ulrich Hilzinger und mehrere Kolleginnen und Kollegen. Vor den Altar können Paare egal welchen Geschlechts und welchen Glaubens treten. Zwar sei eine reguläre kirchliche Trauung nur möglich, wenn mindestens ein Partner oder eine Partnerin evangelisch ist und beide bereits standesamtlich verheiratet sind. Für alle anderen finden aber so genannte Segenshochzeiten und Segnungsgottesdienste statt. «Uns ist wichtig, zu signalisieren, dass wir als Kirche offen sein möchten für alle, die sich einen kirchlichen Segen für ihre Partnerschaft wünschen», erklärte Hilzinger.

Nachdem sich bereits knapp zwanzig Paare im Vorfeld angemeldet hatten, seien zwar im Hauptschiff der Elisabethkirche und in der gegenüber gelegenen St. Michaelis-Kapelle alle Termine inzwischen belegt, es gebe aber noch freie Zeitfenster für eine Trauung in der Oberkapelle für Spontane, hieß es. Für jedes Paar werde zunächst ein Traugespräch stattfinden und direkt im Anschluss die Zeremonie. Wer vorab Kontakt aufnehmen möchte, kann sich per Mail an Hilzinger wenden.