Schule fällt aus

Großer Wasserschaden legt Unterricht an Gymnasium lahm

Rund sechs Stunden lang war die Feuerwehr an der Schule im Einsatz und sicherte Möbel und Akten. Nun prüfen Sachverständige das Gebäude. Was bedeutet das für den Schulbetrieb?

Die Feuerwehr ist rund sechs Stunden lang im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr ist rund sechs Stunden lang im Einsatz. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein großflächiger Wasserschaden im Neuen Gymnasium Leibniz in Stuttgart hat den Schulbetrieb komplett lahmgelegt. Nach Angaben eines Pressesprechers der Stadt fiel der gesamte Unterricht aus. Das Schulverwaltungsamt habe verfügt, dass das Schulgebäude bis auf weiteres nicht betreten werden dürfe. 

Wann wieder unterrichtet werden kann und wie lange die Schule gesperrt bleibt, ist demnach noch offen. Bausachverständige im Gebäude prüften, wie groß der Schaden ist, hieß es. Auf Basis ihres Berichts soll entschieden werden, wann der Unterricht wieder starten kann. Unklar ist auch, wie es zu dem Wasserschaden kommen konnte. 

Großer Feuerwehreinsatz am Morgen

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben bereits am frühen Morgen im Einsatz, insgesamt rund sechs Stunden lang. Demnach erstreckte sich der Wasserschaden vom zweiten Stock bis in das Untergeschoss. 

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Die Einsatzkräfte hätten das Wasser mit Tauchpumpen und Wassersaugern aufgenommen und darüber hinaus zahlreiche Schränke und Akten provisorisch gesichert, berichtete die Feuerwehr. In Zusammenarbeit mit der Schulleitung seien weitere Einrichtungsgegenstände und Dokumente umgelagert worden, um sie vor weiteren Schäden zu schützen. Der Strom der betroffenen Gebäudeteile sei aus Sicherheitsgründen abgeschaltet worden.

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